Самара, 23 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Площадь, пройденная огнем в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области, составила около 700 га. Об этом 23 августа сообщил директор этого национального парка Андрей Латыпов, передает пресс-служба МЧС по региону.

Krewlex Лесной пожар

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Как сообщил Латыпов, в настоящее время в национальном парке сохраняется четыре боевых рубежа. При этом один очаг локализован полностью, угрозы распространения огня нет. Второй очаг в настоящее время ликвидируют спасатели, 30 человек помогают прокладывать минерализованную полосу и ликвидировать пожар.

«Еще остаются две зоны, задействованы силы спасательного отряда из 100 человек плюс несколько единиц техники. Считать убытки мы будем позже, когда полностью ликвидируем пожар, но уже сейчас, по предварительным оценкам, мы можем сказать, что огнем пройдено около 700 га, это очень большая площадь», — сообщил он, отметив, что огонь практически полностью уничтожил сосны, которые были искусственно высажены.

Директор национального парка отметил, что земли, по которым прошелся пожар на особо охраняемых территориях, подлежат восстановлению.

«Уже сейчас мы проектируем работы на ближайшую перспективу на восстановление лесов на этих пострадавших участках», — заявил он.