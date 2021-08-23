Мюнхен, Германия, 23 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с защитником Йозуа Киммихом. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба клуба.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

Отмечается, что контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2025 года.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Всего на его счету 264 матча за клуб, в которых он забил 30 голов и отдал 73 результативные передачи.

В составе «Баварии» Киммих стал шестикратным чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок Германии, пять раз — Суперкубок страны. Также он по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.