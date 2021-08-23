Кетовский район, Курганская область, 23 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Курганской области проверят законность регистрации и деятельности местного казачьего общества «Хутор Грачёво». Поводом для проверки стал инцидент с вовлечением атаманом четверых несовершеннолетних в распитие спиртного, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Информация о неподобающем поведении главы казачьего общества в хуторе деревни Грачёво Кетовского района Курганской области появилась в июле 2021 года. Якобы местные казаки вместе с атаманом, отмечая День семьи, любви и верности, пригласили и напоили спиртным девочку и мальчика. Затем фотографировали детей голыми. Был также установлен факт вовлечения четверых несовершеннолетних от 11 до 15 лет в распитие спиртных напитков атаманом.

По факту были составлены административные протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции»). На законных представителей школьников были составлены административные протоколы за пьянство детей и допущение нахождения несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, в ночное время без сопровождения родителей. Об этом ранее сообщала пресс-служба УМВД по Курганской области.