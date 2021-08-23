Лондон, 23 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Шотландский актёр Джеймс Макэвой рассказал историю своего увлечения ролевой игрой TES IV: Oblivion. Об этом сообщило издание Kotaku.

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Джеймс Макэвой в роли Чарльза Ксавьера (Профессор Икс)

Во время съёмок в «Джейн Остин» Макэвой так сильно увлёкся Oblivion, что не спал ночами и заканчивал играть прямо перед началом работы. Однажды актёр понял, что так дальше продолжаться не может и сжёг диск с игрой на газовой плите.

Напомним, что ролевая игра TES IV: Oblivion вышла в 2006 году. Проект получил высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.