Хабаровск, 23 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В арбитраж Хабаровского края подан банкротный иск, адресованный ПАО «Амурский судостроительный завод». Иск от саратовского предприятия пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к заводу

Иск был подан предприятием из Поволжья — АО «Волжский дизель им. Маминых», но сумма претензий и прочие детали пока не сообщались. Третьим лицами в деле участвуют управление Росреестра по Хабаровскому краю, управление ПФР, а также управление ФНС по региону.

В марте 2021 года арбитраж частично взыскал с завода из Комсомольска-на-Амуре в пользу АО «Волжский дизель имени Маминых» долг — 2 473 500 рублей и неустойку — 20 777,4 рубля. Истец требовал 2,508 млн рублей, мотивируя задолженность договором от апреля 2020 года. Решение в мае устоялось в вышестоящей инстанции.

Компания-ответчик ведёт свою историю с 1932 года. Завод входит в дивизион АО «Объединённая судостроительная корпорация», в котором 100% акций принадлежит государству.