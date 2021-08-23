Владикавказ, 23 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу усилены антиковидные меры в организациях общественного питания. Указом врио главы РСО-Алания Сергея Меняйло ограничено число участников массовых мероприятий, которые проводятся в ресторанах и банкетных залах, сообщили в пресс-службе руководителя субъекта РФ.

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Так, с 20 августа на свадьбах, банкетах и иных развлекательных мероприятиях допускается одновременное присутствие не более 100 человек. При этом столы должны быть размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 июля 2021 года в Северной Осетии запретили работать в ночное время предприятиям общественного питания, приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, ограничена до 50% наполняемость залов в кинозалах и театрах. Также работодателей обязали перевести на дистанционный режим работы лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.