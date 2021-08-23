Павлюченкова поднялась на 15-е место в рейтинге WTA
Цинциннати, США, 23 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 17-го на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 23 августа сообщается на сайте организации.
Tatiana
Анастасия Павлюченкова
В первой десятке представительница Белоруссии Арина Соболенко вышла на второе место, обойдя японку Наоми Осаку, а Барбора Крейчикова из Чехии опередила испанку Гарбинье Мугурусу, поднявшись на девятую строчку.
Рейтинг WTA от 23 августа:
- Эшли Барти (Австралия) — 10 185 очков;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 010;
- Наоми Осака (Япония) — 6 666;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5 530;
- София Кенин (США) — 5 030;
- Элина Свитолина (Украина) — 5 030;
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4 537;
- Ига Свёнтек (Польша) — 4 461;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 273;
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 210.
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