Цинциннати, США, 23 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 17-го на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 23 августа сообщается на сайте организации.

Tatiana Анастасия Павлюченкова

В первой десятке представительница Белоруссии Арина Соболенко вышла на второе место, обойдя японку Наоми Осаку, а Барбора Крейчикова из Чехии опередила испанку Гарбинье Мугурусу, поднявшись на девятую строчку.

Рейтинг WTA от 23 августа:

Эшли Барти (Австралия) — 10 185 очков; Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 010; Наоми Осака (Япония) — 6 666; Каролина Плишкова (Чехия) — 5 530; София Кенин (США) — 5 030; Элина Свитолина (Украина) — 5 030; Бьянка Андрееску (Канада) — 4 537; Ига Свёнтек (Польша) — 4 461; Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 273; Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 210.

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