Цинциннати, США, 23 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 17-го на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 23 августа сообщается на сайте организации.

Tatiana
Анастасия Павлюченкова

В первой десятке представительница Белоруссии Арина Соболенко вышла на второе место, обойдя японку Наоми Осаку, а Барбора Крейчикова из Чехии опередила испанку Гарбинье Мугурусу, поднявшись на девятую строчку.

Рейтинг WTA от 23 августа:

  1. Эшли Барти (Австралия) — 10 185 очков;
  2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 010;
  3. Наоми Осака (Япония) — 6 666;
  4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5 530;
  5. София Кенин (США) — 5 030;
  6. Элина Свитолина (Украина) — 5 030;
  7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4 537;
  8. Ига Свёнтек (Польша) — 4 461;
  9. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 273;
  10. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 210.

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