Элиста, 23 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 23 августа.

Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 514 человек.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся сложной. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 100 человек.