Краснодар, 23 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Стратегия цифровой трансформации Краснодарского края разработана в регионе в рамках исполнения поручения президент РФ, сообщили 23 августа в пресс-службе администрации края.

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«Переход на цифровые платформы станет одним из решающих факторов социально-экономического роста и улучшения качества жизни людей, ускорит получение услуг, поможет выявить реальные проблемы и быстрее найти эффективные решения», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Стратегия разработана по шести ключевым отраслям экономики: образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление и социальная сфера. Документ разрабатывался в течение четырёх месяцев. В стратегии предусмотрены показатели, которых регион должен достичь к 2024 году. В частности, возможность поступления в вуз онлайн должны предоставить абитуриентам 95% организаций высшего образования региона. Не менее 32% должна составить доля учащихся и педагогов, имеющих бесплатный доступ к «Библиотеке цифрового образовательного контента». Также планируется увеличить и долю жителей, принявших участие в решении вопросов городского развития при помощи цифровой платформы «Решаем вместе». Планируется внедрение региональной геоинформационной системы для оптимизации процессов управления различными отраслями.