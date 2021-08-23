Нижний Новгород, 23 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В день празднования 800-летия Нижнего Новгорода, 21 августа за медицинской помощью обратились 37 человек, включая шестерых детей. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Vk.com/nizhny800 Гала-шоу «Начало нового»

Из числа обратившихся пятеро были направлены в приемные отделения медицинских организаций, из них один ребенок. Остальные получили помощь врачей на месте.

Всего в этот день в местах празднования дежурили 13 бригад скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Нижний Новгород прибыл президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел Нижегородский кремль после самой масштабной за 50 лет реконструкции, а также оценил обновленный парк «Швейцария». Также глава государства поздравил нижегородцев с Днем города в ходе гала-шоу «Начало нового».

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