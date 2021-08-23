Чебоксары, 23 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Чувашии произошло ещё одно крупное ДТП, в котором медицинская помощь понадобилась пятерым жителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф ДТП в Чувашии

Авария произошла вечером 22 августа на дороге А-151 в Цивильском районе. По данным полиции, чебоксарец за рулём иномарки «Тойота авенсис» выехал на встречную полосу, где задел грузовую «Сканией» и легковушку «Ниссаном», а затем произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью».

В больницу госпитализировали предполагаемый виновник аварии и его 43-летняя пассажирка. Ещё три человека отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2021 года в Канашском районе Чувашии столкнулись три машины, ранения получили семь человек, включая двоих детей. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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