Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Депутат муниципального совета муниципального округа «Волковское» в Петербурге Александр Савченков исключен из партии «Единая Россия», сообщили 23 августа в пресс-службе партии в Петербурге.

Напомним, Савченков был задержан, а затем помещен под стражу в СИЗО по обвинению в вымогательстве взятки у сотрудников муниципалитета «Волковское».

Предполагаемым сообщником злоумышленника является замглавы администрации того же муниципального округа Никита Махов. Его членство в партии «Единая Россия» приостановлено.

«Соответствующие решения были приняты на заседании местного политического совета «Единой России» по месту учета», — отметили в пресс-службе.

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