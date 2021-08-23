Брюссель, , 11:02 — REGNUM Еврокомиссия не считает газопровод «Северный поток — 2» проектом общеевропейского интереса, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еврокомиссия не считает «Северный поток — 2» проектом общего европейского интереса, — сказал он в интервью «РБК-Украина». — Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы «Северный поток — 2» не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера».

Он добавил, что за этими вопросами Еврокомиссия «будет продолжать следить».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Читайте также: Лавров отверг домыслы о зависимости Европы от России из-за СП — 2