Брюссель, 23 августа 2021, 11:02 — REGNUM Еврокомиссия не считает газопровод «Северный поток — 2» проектом общеевропейского интереса, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
Он добавил, что за этими вопросами Еврокомиссия «будет продолжать следить».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.
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