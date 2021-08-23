Элиста, 23 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 100 человек, сообщает региональный оперштаб 23 августа. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных стационарах получают 885 пациентов. Состояние 33 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 4 290 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 27 387 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 23 930 носителей инфекции.