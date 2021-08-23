Вашингтон, 23 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Американский геймдизайнер Американ Макги опубликовал на Patreon сценарий своей новой игры Alice: Asylum. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Сценарий

https://twitter.com/americanmcgee/status/1429341359131926528

Геймдизайнер попросил своих подписчиков прочитать сценарий и оставить о нём отзыв. На основе мнений различных игроков он планирует доработать сюжет проекта и в будущем представить его потенциальным издателям.

Напомним, что Alice — это серия приключенческих игр от Американа Макги. Проекты этой франшизы основаны на сказке «Алиса в Стране Чудес», однако показывают мрачную и жестокую вариацию этой истории.