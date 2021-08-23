Москва, 23 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Последний день прошлой торговой недели (20 августа) завершился для рубля небольшим укреплением после двухдневного падения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

wilhei Рубли

«В последний день недели российская валюта набрала 0,54% к доллару, закрывшись на отметке в 73,92 рубля, и на 0,52% к евро, завершив неделю с курсом в 86,37 рубля за одну единицу европейской валюты.

На рубль усилили давление снижавшиеся более недели подряд цены на нефть, который опускались ниже $65 за баррель Brent.

Инвесторы по-прежнему с опасением смотрят на темпы восстановления экономики, особенно на фоне роста числа заболевших дельта-штаммом в Китае и США, несмотря на темпы вакцинации населения.

Учитывая, что важнейшее событие лета в мире финансов — симпозиум в Джексон-Хоуле — состоится уже на этой неделе и пройдет с 26 по 28 августа, трейдеры будут реагировать на любые события оттуда повышенной волатильностью.

От ФРС ждут дальнейших шагов касательно сворачивания программы выкупов активов с рынка, держа в фокусе рынок труда и рост экономики США. При этом доллар находится на девятимесячном максимуме из-за страхов перед количеством заболевших COVID-19 и ожиданием прекращения программы.

Предполагаемый коридор движения рубля на сегодня, 23 августа, находится в коридоре 73,70−74,50 рубля за доллар и 86,30−87,20 рубля за евро», — считает эксперт.

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