Рига, , 10:57 — REGNUM В настоящее время напряженность и риск на границе латвийско-белорусской границе, на которой наблюдается наплыв мигрантов, остаются высокими. Об этом 23 августа сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс в эфире Латвийского телевидения.

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«Напряженность и риск незаконного пересечения границы остаются высокими. За последние два дня не зафиксировано попыток незаконного пересечения границы, но белорусская сторона физически удерживает этих людей близко к границе, поэтому количество нарушений может возрасти», — сказал он.

Также Пуятс назвал сложившуюся ситуацию «гибридной атакой на Латвию», целью которой якобы является подрыв безопасности в республике и добавил, что на данный момент сложно сказать, сколько нужно времени для стабилизации ситуации.

«Если мы откроем границу, тысячи людей попытаются попасть в Латвию, чтобы отправиться в другие страны ЕС», — пояснил начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что Латвия отвергла положения Европейской конвенции по правам человекам.