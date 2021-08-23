Махачкала, 29 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Инициатива о «статусе дальневосточника», согласно которой жители округа смогут получать преференции за заработанные баллы, не даст положительного эффекта, если людей отправлять в глушь. Программа сработает лишь при условии, что в регионе будут созданы инфраструктурные условия, отвечающие реалиям XXI века. Такое мнение 29 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал общественный деятель и политолог, председатель дагестанского отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов.

«Если речь идёт просто о выплатах, вряд ли это что-то кардинально поменяет. Дали тебе лишнюю тысячу рублей, что это изменит, если нет подходящих условий для жизни. Если будут открываться учреждения дошкольного и школьного образования, вузы, больницы, то есть весь инфраструктурный комплекс, то только тогда люди могут откликнуться», — считает собеседник.

По словам политолога, государство обеспокоено демографической ситуацией в Дальневосточном федеральном округе. На этой почве предпринимаются меры, для того чтобы заинтересовать граждан России и обеспечить освоение пустующих территорий.

«Мы помним, что у нас функционирует программа «Дальневосточный гектар». Гражданин страны может выбрать участок в ДФО, подать заявку и получить от государства целый гектар для дальнейшего освоения. Но эта программа не пользуется большой популярностью. Ожидаемый эффект, видимо, не был достигнут, поэтому придумываются новые меры поощрений и преференций», — отметил Альберт Эседов.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу о законодательном закреплении «статуса дальневосточника» озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов. Согласно проекту, жители ДФО смогут зарабатывать баллы и в зависимости от их количества получать некие преференции путём увязывания конкретных льгот. Баллы предлагается начислять за годы, прожитые в округе, за количество уплаченных налогов, за рождённых в округе детей, за климатические условия проживания и так далее.

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