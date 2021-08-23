Тбилиси, 23 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Киев 22 августа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава грузинского правительства сообщил в соцсети Twitter.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«У меня была замечательная встреча с Владимиром Зеленским, на которой мы обсудили стратегическое партнерство Грузии и Украины, общие европейские и евроатлантические устремления, вопросы региональной безопасности, а также важность эффективного и мирного урегулирования конфликтов», — написал Гарибашвили.

Он также сообщил, что провёл встречи в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Стоит отметить, что Гарибашвили прибыл на Украину 21 августа. Он ранее сообщил, что планирует обсудить ряд вопросов, в том числе вопросы экономики и туризма. Также грузинский премьер-министр планирует посетить саммит «Крымская платформа», который проводится по инициативе Зеленского в Киеве для координации международных усилий по установлению контроля Украины над Крымом.