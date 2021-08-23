Цинциннати, США, 23 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Немецкий теннисист АлександрЗверев обошёл испанца Рафаэля Надаля в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 23 августа сообщается на сайте организации.

(сс) JC Александр Зверев

Зверев поднялся с пятого на четвёртое место. 22 августа он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), одержав в финале победу над российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте идёт Даниил Медведев, на третьем — грек Стефанос Циципас.

Рублёв сохранил за собой седьмую строчку рейтинга, Аслан Карацев поднялся с 25-го на 24-е место, а Карен Хачанов — с 30-го на 28-е.

Рейтинг ATP от 23 августа: