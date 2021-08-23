Кито, , 10:53 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо отправится 23 августа в Мексику с официальным визитом, который продлится несколько дней. Как сообщает Prensa Latina со ссылкой на сообщение Генерального секретариата по связям с общественностью президента Эквадора, Лассо совершит визит для укрепления двусторонних отношений и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Гильермо Лассо Samurai Juan

Отмечается, что самолёт с Лассо вылетит в полдень из международного аэропорта города Гуаякиль «Хосе Хоакин де Ольмедо».

В повестке дня — участие в памятном акте, посвященном 200-летию подписания Кордовских договоров, которые 24 августа 1821 года признали независимость Мексики. На следующий день, 25 августа, эквадорский лидер встретится с Мексиканским деловым советом по внешней торговле, инвестициям и технологиям, а возвращение в свою страну запланировано на утро 26 августа.