Самара, 23 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Самарской области устанавливают обстоятельства возникновения пожаров около домов п. Павловка, г. Кинель и в лесополосах района, в результате которых были уничтожены один частный жилой дом и два нежилых здания. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Firecorps.org Лесной пожар

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Сообщается, что на месте происшествия побывал межрайонный прокурор Юрий Сергеев и сотрудники прокуратуры. В настоящий момент специалисты устанавливают причины возгорания.

«Прокурором организована проверка исполнения органами местного самоуправления обязанностей по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах района, предупреждению чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации пресс-службы областного МЧС РФ, около села Павловка сейчас спасатели проливают тлеющие территорий. Из-за пожара в этом селе сгорели два строения: нежилой дом, а также дом многодетной семьи. Администрация Кинельского района намерена оказать погорельцам всестороннюю помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области окажут помощь пострадавшим от природных пожаров.