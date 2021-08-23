Киев, , 10:51 — REGNUM На Украине 23 августа отмечают День национального флага. Торжества в честь праздника пройдут по всей стране.

Флаг Украины UP9

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Сине-жёлтые флаги подняли во всех областных центрах Украины. Так, на рассвете в Киеве водрузили на флагшток самый большой флаг в истории Украины размером с теннисный корт — 16 на 24 метра. Мероприятие прошло на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

По случаю торжества президент страны Владимир Зеленский посетил географический центр Украины в Черкасской области. Глава государства призвал соотечественников объединиться и «вместе поднять Украину».

«Сегодня мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину», — сказал Зеленский.

Напомним, День государственного флага отмечается ан Украине с 2004 года. Он был учреждён указом второго президента страны Леонида Кучмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее нынешний глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что сине-жёлтый стяг является «символом сопротивления и борьбы за жизнь для Донбасса и Крыма». По его словам, государственный флаг Украины — «это одна из величайших национальных святынь, неизменный символом свободного, демократического, независимого государства».