Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На ремонт дорог в Улан-Удэ и районах Бурятии, размытых дождями, выделят из республиканского бюджета 200 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, дороги пострадали из-за обильных осадков и паводка.

Ulan-ude-eg.ru Последствия поводка в Улан-Удэ

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«В населённых пунктах, там, где из-за дождей размыло, необходимо быстро сделать работы, произвести подсыпку и грейдирование», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Всего за прошедшую неделю поступило более 800 обращений от местных жителей, которые чаще всего жаловались на плохое состояние дорог. Наибольшее число жалоб зарегистрировано в пяти южных районах республики.

По словам руководителя минтранса республики Александра Гоге, в большинстве случаев требудется выполнить ямочный ремонт асфальто-бетонных и гравийных покрытий в населённых пунктах и подъезде.