Краснодар, 23 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Четыре населенных пункта остаются подтопленными на территории Краснодарского края по данным на утро 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Aufgang Наводнение

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Полностью от воды, по данным на утро 23 августа, освободились 34 населенных пунктов, в том числе в Темрюкском, Славянском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Ейском районах, а также в Анапе и Новороссийске. В трёх муниципальных образованиях остаются подтопленными четыре населенных пункта — 17 домовладения и 173 придомовая территория). Для устранения последствий подтоплений в регионе построено шесть водоотводных каналов, общей протяженностью 2 180 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа из-за сильных дождей оказалось подтоплено более 20 дворов в городе Кропоткин. 20 августа стихия накрыла Крымский район и затронула Новороссийск.