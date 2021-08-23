Лос-Анджелес, США, 23 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Американский актёр Оскар Айзер, исполнитель главной роли в экранизации Metal Gear, рассказал о своём отношении к оригинальной игре. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Геймпад

«Мне просто понравилась эта игра. Я обожаю то ощущение, которое игра давала мне каждый раз, когда я её запускал. Это странная, изолированная, печальная и очень одинокая игра с восхитительными эпизодами насилия и ужаса в сочетании с чудаковатыми и психоделическими концептами и злодеями», — рассказывает актёр. По его словам, многие из этих элементов будут перенесены и в экранизацию.

Напомним, что режиссёром экранизации Metal Gear выступает Джордан Вот-Робертс. У картины пока нет даже примерной даты релиза.