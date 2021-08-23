Москва, 23 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В России доля работников, занятых в «тени», растет по мере снижения их уровня образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Pxhere.com Теневая экономика

«Анализ включенности работников в «теневую» деятельность по основной работе позволяет выделить некоторые зависимости. Так, доля работников, занятых в «тени», растет по мере снижения уровня их образования. Причем чаще всего в «теневые» отношения включены респонденты возрастной группы 18−24 года и лица старше 60 лет. Как и прежде, основные причины ухода в «теневой» сектор — это стремление увеличить уровень материального благополучия и поиск дополнительного заработка», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные о снижении в РФ уровня «теневой» занятости.