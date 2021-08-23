Тольятти, Самарская область, 23 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Сети обнародовали фотографии модернизированного седана Lada Vesta Cross, проходящего дорожные испытания в Тольятти. Снимки с автомобилем размещёны в группе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd News Lada Vesta Cross

Рестайлинговый седан пополнит ряд прототипов из обычного седана, универсала и его кросс-версии.

Ожидается, что предсерийная сборка новой модели начнётся нынешней осенью. На выпущенных машинах будет отрабатываться технология производства и доведение качества до существующих стандартов.

Выход рестайлингового Lada Vesta Cross запланирован на следующий год. Обновлённая модель будет оснащена новой головной оптикой, которая в топовых комплектациях будет светодиодной. Машина получит модернизированные бамперы, иную радиаторную решётку, а также обновлённые передние крылья и капот.

Что касается моторной гаммы, то она останется прежней. Возможно, со временем она может быть модернизирована.

Напомним, АвтоВАЗ готовит к премьере усиленную версию Lada Granta — полурамный грузовик «ВИС-2349 Гранта». Максимальная грузоподъемность машины равна 920 кг. Мощность мотора новинки составляет 117 «лошадей».

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