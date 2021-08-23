Казань, 23 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В столице Татарии в текущем году откроются восемь дошкольных учреждений на 1690 мест. Пять из них возводятся в рамках нацпроекта «Демография», еще три — по нацпроекту «Жилье и городская среда». В настоящее время все объекты находятся на завершающей стадии строительства, сообщает городская администрация.

Tatarstan.ru Детский сад

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Капитальный ремонт ведется в девяти детских садах, расчитанных на 1360 мест. В семи учреждениях все работы уже завершили.

Впервые в 2021 году в детский сад пойдут более 11 тыс. детей. Всего в Казани насчитывается около 80 тыс. дошколят. Для них организована работа 351 учреждения, из которых 312 детских садов, две прогимназии, 10 школ с дошкольными отделениями, центр лечебной педагогики и 26 частных детсадов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2021 году введут в эксплуатацию 17 новых детских садов, рассчитанных на 3100 мест.

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