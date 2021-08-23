Москва, 23 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Нефть продолжила нести потери на торгах 20 августа, отметив новые трехмесячные минимумы в районе $64,90 за баррель и восьмой подряд день падения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 23 августа, новая неделя началась с отскока — цена нефти марки Brent открылась гэпом вверх, тестируя зону $66,50 и поднимаясь от минимумов более чем на 2%.

Наблюдаемая коррекция на рынке нефти носит преимущественно технический характер. После столь продолжительной серии падений фьючерсы выглядят перепроданными.

Дополнительную поддержку Brent получает со стороны доллара, который сегодня отступает по всему спектру рынка, также корректируясь, но уже после ралли.

В остальном фундаментальная картина рынка остается неизменной. Беспокойство по поводу эпидемии остается актуальным и никуда на исчезнет, пока штамм «Дельта» продолжает распространяться по миру.

Это создает угрозу для мирового спроса и дисбаланса, особенно в свете наращивания добычи на сланцевых месторождениях США.

В ближайшей перспективе для Brent важно вернуться выше уровня $67, чтобы продолжить восстановление после прокола отметки $65 впервые с мая. Несмотря на отскок, понижательные риски на рынке сохраняются», — считает эксперт.

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