Москва, , 10:42 — REGNUM Эпоха уничтожения всего, что даже отдаленно напоминало о том, что русские и украинцы не просто братья, а один народ, началась еще в 1994 году, когда победивший за счет голосов промышленного и хорошо образованного Юго-Востока Украины Кучма обманул ожидания и с места в карьер начал строить свое собственное удельное княжество. Об этом в своей статье пишет Вадим Наумов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переписывалась история, из которой вымарывались неугодные новой концепции факты. Постепенно открывались окна Овертона, возвращая в общественное поле имена нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича.

Общие праздники заменялись новыми, малопонятными, зато никак не связанными с Россией. Власти с настойчивостью тяжелого бульдозера начали выдавливать русский язык из всех сфер украинской жизни. Что уж говорить, когда даже на 100% русскоязычный Кучма перешел на «мову», жутко ее при этом коверкая и превращая в пародию на язык», — напоминает автор.

Вместе с тем, по его словам, принцип обмана избирателей оставался прежним:

«Каждый будущий президент обещал дружбу с Россией, получал голоса жителей исторической Новороссии и Крыма, а после получения вожделенной «гетманской булавы», тут же становился на противоположную сторону».

«И для того, чтобы окончательно установить в стране русофобскую, неонацистскую диктатуру понадобился ещё один, в этот раз несоизмеримо более кровавый государственный переворот. А вслед за ним уход Крыма, одесская Хатынь и война в Донбассе с теми, кто все еще пытался удержать Украину от скатывания в пучину безумия», — пишет Вадим Наумов.

По его словам, за тридцать лет вырастили на Украине целое поколение людей, главной отличительной чертой которых стала патологическая ненависть к России.

«При этом главные инициаторы этого процесса пользовались все той же уловкой, чтобы усесться в президентское кресло — любовью миллионов украинцев к России. Зеленский не стал исключением в этом лживом предвыборном сериале.

Вот такой вот общественно-политический парадокс — 30 лет политические мошенники используют пророссийские настроения подавляющего украинского большинства, выстраивая антироссийское государство», — отмечает Вадим Наумов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Алексей Белов отмечал, что «нынешние свидомые не стремятся к тому, чтобы стало больше украинцев, их главной задачей всегда было и остаётся сделать так, чтобы не было русских ни здесь, ни где-нибудь ещё».

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