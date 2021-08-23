Москва, 23 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил ключевые задачи развития регионов, которыми должны руководствоваться кураторы федеральных округов. Об этом 23 августа сообщает официальный сайт правительства России.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Ранее кураторы были назначены из числа вице-премьеров РФ.

Особое внимание кураторам предстоит уделить росту доходов населения и численности занятых на вверенных территориях, позаботиться об увеличении объёма инвестиций, а также о выпуске товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности.

Также Мишустин поставил перед кураторами задачи, большая часть из которых должна быть выполнена до 1 ноября. В каждом из регионов округа вице-премьеры должны определить до пяти проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий, а также выделить пять вопросов, решение которых позволит дать наибольший эффект для достижения ключевых целей.

Кроме того, Мишустин поручил создать в структуре координационного центра правительства проектный офис по мониторингу социально-экономического развития регионов.