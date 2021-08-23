Махачкала, 23 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Дагестане задержан подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Дорожная авария произошла в ночь на 22 августа на автодороге Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе. Столкнулись две автомашины «BMW-Х5» и «Mitsubishi Lancer», в которой ехал в служебную командировку полицейский. В результате аварии он погиб, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Находившийся за рулем еще один сотрудник полиции также получил травмы и доставлен в больницу. А водитель «BMW-Х5», спровоцировавший аварию, скрылся с места происшествия. В его машине нашли пакеты с белым порошком и денежные купюры со следами данного вещества, а также препарат «Лирика», которые направили на экспертизу.

В тот же день водитель был задержан. Как оказалось, на его машине были подложные номера, а сам он скрылся с места ДТП на автомашине «Лада Веста».«Принятыми мерами водитель и пассажир доставлены в отдел. У них были обнаружены документы на «BMW-Х5», — говорится в сообщении МВД по региону.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.