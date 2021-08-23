Кропоткин, Краснодарский край, 23 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Несколько домов и десятки придомовых территорий подтоплены в городе Кропоткине Краснодарского края в результате сильных дождей 22 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, подтоплена 21 придомовая территория и шесть домовладений. Социальные объекты не пострадали, движение транспорта также не нарушалось.

На данный момент специалисты продолжают работы по откачке воды с подтопленных участков и ведут расчистку ливневых канализаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 19−20 августа в Краснодарском крае прошли сильные ливни, основной удар стихии пришелся на Крымский район, где вышли из берегов местные реки. В ряде населенных пунктах, в том числе в Крымске, введен режим ЧС, жителей предупредили о необходимости быть готовыми к эвакуации.