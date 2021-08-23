Сидней, Австралия, 23 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В течение следующих 48 часов на штат Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) обрушится «бомбовый циклон», который повлечет за собой опасное сочетание сильных дождей, гроз и разрушительных ветров. Ожидается, что холодный фронт охватит все восточное побережье страны и вскоре распространится на северо-восток над Викторией, Новым Южным Уэльсом и столицей Канберрой. Об этом 23 августа сообщил телеканал Nine News.

Andrew Bowden Жара

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Отмечается, что Сидней пережил 15 дней подряд с температурой выше 20 градусов, что стало новым рекордом для города, невиданным с 1859 года. В Сиднейской обсерватории регистрировали температуру выше 20 градусов каждый день с прошлого понедельника, 9 августа, по сегодняшний день, 23 августа.

В последний раз такая теплая погода наблюдалась зимой более 150 лет назад, когда в далеком 1859 году температура выше 20 градусов держалась более десяти дней.