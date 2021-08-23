Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Власти Бурятии к началу нового учебного года намерены усилить меры профилактики коронавируса. Об этом заявил на заседании регионального оперативного штаба глава региона Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

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В частности, контролирующие службы будут усиленно проверять соблюдение масочного и дезинфекционного режима в в общественных местах и на транспорте. В связи с этим глава регионе призвал все организации помочь детям пройти учебный год без введения дистанционных форм обучения.

Между тем, эпидслужба прогнозирует рост заболеваемости с окончанием сезона каникул и отпусков.

«Подъём заболеваемости будет — а в каком объеме и насколько сильный рост — зависит от нас. Медицинские организации обеспечили возможность получения прививки до 21:00 часов, в том числе в выходные, работают выездные пункты», — отметил глава.