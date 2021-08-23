Брюссель, , 10:41 — REGNUM Принятие Украины в состав Европейского союза (ЕС) в ближайшие годы является маловероятным. Об этом 23 августа заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Украина и ЕС

«Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это (вопрос о запуске процедуры получения Украиной членства в ЕС) маловероятно в ближайшие годы», — сказал он в интервью изданию «РБК-Украина».

При этом Домбровскис добавил, что Евросоюз поддерживает усилия Украины по более тесной интеграции в содружество.

«Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого переговорного процесса появляется дорожная карта», — отметил вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры европейских стран не хотят участвовать в инициированном украинскими властями так называемом форуме «Крымская платформа» потому, что они якобы боятся Россию.