Нижний Новгород, 23 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В период в 23 по 25 августа в ряде регионов Приволжского федерального округа сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7−9°С выше климатической нормы. Вместе с тем ожидаются ливни и грозы с градом, сообщает Гидродметцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве

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Так, в Самарской области 23 августа ожидается аномальная жара. В Пермском крае — дожди, ливни, грозы, крупный град, ветер до 23−28 м/с, на юге региона температура воздуха поднимется местами до +38°С.

23−24 августа жара до +41°С ожидается в Оренбургской области, при этом в понедельник на фоне жары прогнозируется ветер до 18−23 м/с.

В Татарии 23−24 августа ожидаются сильные грозы, ливни с градом, ветер порывами до 27 м/с.

В Башкирии 23−25 августа сохранится сильная жара с температурой воздуха в дневные часы до +40°С.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС России в Татарии и Пермском крае в связи с неблагоприятными погодными условиями 23 августа существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, а также всех видов транспорта.