На Среднем Урале в пять раз выросла площадь лесных пожаров
Екатеринбург, 23 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Свердловское области выявили с начала пожароопасного периода 2021 года уже 992 лесных пожара. Об этом сообщил на пресс-конференции региональный министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.
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По словам чиновника, общая площадь возгорания составила 48 тыс. гектаров. «Площадь, пройденная огнем, увеличилась в пять раз (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — прим. ИА REGNUM)», — уточнил глава министерства.
Количество очагов природных пожаров тоже выросло — в два раза. Сейчас в регионе действует 29 лесных пожаров на площади 1769 гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, под Екатеринбургом горит лес на площади 500 гектаров.
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