Калуга, 23 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги взято на контроль расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который подозревается в пособничестве в незаконном изготовлении сертификата о вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Правоохранителями установлено, что калужанин, желая помочь родственнице получить заведомо подложный документ, а именно сертификат о вакцинации, предоставил иному лицу информацию, необходимую для изготовления указанного сертификата.

За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.