Сан-Сальвадор, 23 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Сальвадоре не планируют вводить биткоин в качестве обязательной валюты. Об этом заявил президент Сальвадора Наиб Букеле.

Huffingtonpost.de Биткоин

«Когда закон [о криптовалюте] вступит в силу, люди увидят преимущества», — написал в своих соцсетях Букеле, объясняя возможности и преимущества приложения Chivo, с помощью которого можно будет осуществлять расчёт биткоинами.

Он назвал «лжецами» лиц, распространяющих слухи якобы о введении биткоина как обязательной валюты.

Букеле также рассказал, что в стране будут действовать около 200 банкоматов для конвертации, внесения и выдачи денежных средств с биткоин-кошельков, а также около 50 магазинов для проведения операций с криптовалютой.

Закон о биткоинах вступит в силу в Сальвадоре 7 сентября 2021 года, и среди его потенциальных возможностей выделяется возможность приёма платежей в этой криптовалюте или в долларах или получения денежных переводов без уплаты комиссий.