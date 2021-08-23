Сидней, Австралия, 23 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. За последние 24 часа в самом большом по численности населения штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили 818 новых случаев заражения коронавирусом. Число смертей от COVID-19 в регионе увеличилось на три. Об этом сообщила 23 августа в ходе пресс-конференции премьер-министра штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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Бережиклян признала, что Новый Южный Уэльс сейчас «переживает катание на американских горках, поскольку количество новых случаев то растет, то уменьшается».

На прошлой неделе в Новом Южном Уэльсе было вакцинировано 738 000 человек. Премьер-министр штата прокомментировала, что это «выдающийся результат».

«У нас в Новом Южном Уэльсе поставлено 5,9 миллиона прививок», — отметила Бережиклян.