Ульяновск, 23 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют приобрести жилья для «переселенцев» по договорам долевой собственности. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Заказчиком является управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ульяновска. Речь идёт об участии в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) для приобретения в муниципальную собственность восьми квартир.

Согласно документации, планируется приобрести семь однокомнатных квартир и одну двухкомнатную. Данное жильё будет использовано для переселения жителей из аварийного жилищного фонда в Ульяновске.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 332 560 рублей. Соответствующие средства выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

При подписании контракта квартиры должны быть переданы до 20 декабря 2021 года. Электронный аукцион назначен на 27 августа.