Новато, США, 23 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Релиз игры WWE 2K22 перенесли на март 2022 года. Об этом сообщалось в трейлере, опубликованном на официальном YouTube-канале компании 2K.

Скриншот с YouTube Кадр из WWE 2K22

Причина переноса даты релиза пока не сообщается. По словам разработчиков, новая часть франшизы WWE 2K сильно удивит фанатов.

Напомним, что WWE 2K — это серия игр-симуляторов рестлинга. В проектах франшизы геймеры управляют популярными рестлерами, выступающими в матчах от World Wrestling Entertainment.