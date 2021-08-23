Берлин, 23 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Компания Schmid GmbH в Германии начала производство электрических версий Lada Niva Legend. Об этом сообщает «Российская газета».

Lada Niva 4X4

Электрифицированная версия российского внедорожника получила в Германии название Lada Niva Elantrie. Электрическая установка модели обладает мощностью 88 л. с. На одном заряде такой электрокар может проехать до 300 км.

Автопроизводители установили обычную бытовую розетку с переменным током в багажнике Lada Niva Elantrie. Цена новинки составляет 20 тысяч евро (1,7 млн рублей).

Модель получилась гораздо экономичнее, чем обычная версия Lada Niva Legend с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Так, если в среднем модель с ДВС может проехать в год 14,5 тыс. км, то на оплату 2190 л бензина в Германии уйдет около 3175 евро. А на оплату электроэнергии для электромобиля понадобится только 1174 евро.

Напомним, электрический внедорожник Mercedes EQG может получить рамную конструкцию и аккумуляторную батарею с большой ёмкостью.

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