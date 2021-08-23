Россошь, Воронежская область, 23 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Все детские сады города Россошь Воронежской области закрыты 23 августа, причиной стала авария на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в администрации района.

Http://rossosh.ru/ Работы на месте аварии

Авария на коллекторе произошла утром 22 августа — обвалился грунт, в результате был остановлен водозабор. Жителям техническую воду подвозят машинами, одна машина обеспечивает питьевой водой. Власти района сообщили о том, что 23 августа все детские сады Россоши работать не будут.

Работы на аварийном участке шли всю ночь и продолжились утром. На утро 23 августа заменено 17 метров трубы диаметром 800 мм, ведутся работы на другом участке, где необходимо заменить около восьми метров.