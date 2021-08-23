Москва, 23 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил иностранным заказчикам с начала 2021 года техники на $5,2 млрд, сообщил 23 августа генеральный директор компании Александр Михеев.

Roe.ru Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке HeliRussia

«В этом году мы работаем по поставкам в 61 страну, поставили на $5,2 млрд с начала года», — сказал он на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Он добавил, что продолжается увеличение объема российского портфеля экспортных заказов на оборонную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михеев заявил, что по итогам 2020 года и начала 2021 года сумма контрактов «Рособоронэкспорта» со странами центральной и южной Африки составила $1,7 млрд.

По его словам, мощный импульс военно-технического сотрудничества был задан на форуме «Россия — Африка» в 2019 году. «Рособоронэкспорт» заключил контракты с 17 странами центральной, южной и западной Африки.