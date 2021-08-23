Соль-Илецк, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургский области продолжают бороться с крупным лесным пожаром. Его площадь составляет 50 га. На месте готовятся к введению локального режима ЧС, сообщает телеграм-канал «Пул№56».

Pixabay Пожар в лесу

»Нужно внимательно оценить степень угрозы и при необходимости подключить дополнительные силы. Угрозы населенным пунктам нет, но усиление ветра после обеда может серьезно ухудшить ситуацию. Рассчитываю, что к тушению оперативно подключатся все силы», — поставил задачу губернатор Денис Паслер.

Он провел селекторное совещание с главами муниципальных образований, посвященное пожароопасной обстановке в Оренбуржье. В регионе сохраняется жара. В 23 муниципалитетах действует пятый класс пожарной опасности.

Ранее ГУ МЧС сообщило, что за сутки в области зафиксировано 39 природных пожаров.

«У погоды нет ни выходных, ни праздников. Последние дни мы боролись с пожарами в ряде территорий. Работа проведена на неплохом уровне: вчера на территории Бузулука потушили пожар в СНТ, а в Самарской области нашим соседям удалось локализовать пожар на территории бора, продолжаются работы по тушению. С начала года рост числа пожаров на территории Оренбуржья составил 29%, погода не меняется, и все ответственные структуры должны быть готовы оперативно отреагировать на новые угрозы», — сказал губернатор.