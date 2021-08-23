Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону инспекторы пожарного надзора оценили готовность школ к новому учебному году. Принято более 90% образовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Corey Leopold Школа

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«Проводятся не просто обследования, проводится инспекторский визит. Это мини-проверка, которая проводится в течение одного дня. Не длительно, в течение десяти суток, как это было положено раньше», — уточнил начальник отдела надзорной деятельности и профработы по Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Мордвиненко.

В Ростове-на-Дону в преддверии начала учебного года проверке подлежат 104 школы и 146 детсадов. В тех школах и садах, где выявлены нарушения, проверка пройдёт повторно.

Сотрудники образовательных учреждений принимают участие в учениях, в рамках которых изучают правила поведения при пожаре. Раз в три месяца инструктажи будут проводиться для школьников.