Москва, 23 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Правительство РФ ведёт работу над оцифровкой туристических показателей регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Для повышения эффективности управления в сфере туризма по инициативе общественной организации «Опора России» и при участии аналитического центра при правительстве РФ ведется работа над оцифровкой туристических характеристик регионов. В ближайшее время для всех регионов РФ будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма», — заявили в аппарате.

Отмечается также, что в ходе заседания президиума правительственной комиссии по туризму были приняты решения в области цифровизации туризма, а также рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов под 3−5%.