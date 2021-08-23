В России создадут типовую модель туристического цифрового паспорта
Москва, 23 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Правительство РФ ведёт работу над оцифровкой туристических показателей регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
«Для повышения эффективности управления в сфере туризма по инициативе общественной организации «Опора России» и при участии аналитического центра при правительстве РФ ведется работа над оцифровкой туристических характеристик регионов. В ближайшее время для всех регионов РФ будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма», — заявили в аппарате.
Отмечается также, что в ходе заседания президиума правительственной комиссии по туризму были приняты решения в области цифровизации туризма, а также рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов под 3−5%.